Site: hackers stelen gegevens meeste klanten Allianz Life in VS

MINNEAPOLIS (ANP) - De Amerikaanse verzekeraar Allianz Life is slachtoffer geworden van een hack waarbij de gegevens van een "meerderheid" van zijn klanten en werknemers zijn gestolen. Dit bevestigde de onderneming aan nieuwswebsite TechCrunch. Het bedrijf maakte het datalek zaterdag bekend in een wettelijk verplichte melding, maar gaf niet onmiddellijk aan hoeveel klanten precies getroffen zijn.

Volgens Allianz Life slaagden hackers er op 16 juli in toegang te krijgen tot een extern systeem met klantinformatie in de cloud. Een woordvoerder wilde niet zeggen of de hackers bijvoorbeeld losgeld hebben gevraagd. Ook wilde hij het lek niet toeschrijven aan een specifieke hackersgroep.

Allianz Life heeft de FBI al ingelicht. Er zou "geen bewijs" zijn dat andere systemen zijn gecompromitteerd. Allianz Life telt 1,4 miljoen klanten. Moederbedrijf Allianz heeft wereldwijd meer dan 125 miljoen klanten. Het bedrijf begint rond 1 augustus met het informeren van getroffen klanten.