Cruiseschepen moeten deelnemers COP30 huisvesten in Belém

BRASÍLIA (ANP/DPA/AFP) - De Braziliaanse regering heeft twee cruiseschepen gecharterd om tijdens de VN-klimaattop COP30 in november duizenden deelnemers te huisvesten in Belém. De stad in het Amazonegebied kampt met een tekort aan hotelcapaciteit.

De MSC Seaview en Costa Diadema bieden samen plaats aan zo'n 3900 gasten en worden aangemeerd in de haven van Belém, aldus toerismebureau Embratur. In totaal worden zo'n 40.000 tot 50.000 bezoekers verwacht op de klimaattop van 10 tot 21 november, onder wie wereldleiders, ngo's en klimaatactivisten.

Na kritiek op de hoge kamerprijzen - sommige hotels vroegen tot 1400 dollar per nacht - verzekert de Braziliaanse overheid dat er betaalbare opties komen. Voor delegaties uit 98 armere landen geldt een maximumprijs van 220 dollar per nacht. Nog eens 1000 kamers zullen voor maximaal 600 dollar worden aangeboden. Er worden ook slaapplaatsen voorzien in hotels, particuliere woningen, vakantiewoningen en omgebouwde scholen en universiteiten.