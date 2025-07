WSJ: onderzoek Air India-crash focust op gezagvoerder

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een cockpitopname van de Air India-vlucht die vorige maand neerstortte in Ahmedabad wijst erop dat het de gezagvoerder was die de brandstoftoevoer naar de motoren heeft stopgezet. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen rond het Amerikaanse onderzoek naar het ongeluk op 12 juni, waarbij 260 mensen omkwamen.

Kort na het opstijgen zou de copiloot aan de gezagvoerder hebben gevraagd waarom hij de brandstoftoevoer had afgesneden door de schakelaars op "cutoff" te zetten. Volgens het voorlopige onderzoek van de Indiase luchtvaartautoriteiten zijn de schakelaars van de Boeing 787 Dreamliner kort na het opstijgen inderdaad uitgeschakeld, maar is nog niet duidelijk hoe dat gebeurde.

Een van de piloten ontkent op de opname de brandstoftoevoer te hebben onderbroken. Door gebrek aan brandstof verloren de motoren vrijwel direct vermogen, waarna het toestel snel hoogte verloor. Beelden tonen dat een noodturbine werd geactiveerd.