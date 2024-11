Cryptoplatform moet gegevens verstrekken aan opgelichte vrouw

DEN HAAG (ANP) - Cryptoplatform Binance moet naam- en adresgegevens verstrekken van een account waar geld opstaat van een vrouw die voor 186.000 euro werd opgelicht door een Tindermatch. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald.

Nadat een deel van de investering werd teruggevonden op een account van aanbieder Binance, stapte de vrouw naar de rechter en eiste de gegevens. De rechtbank heeft nu bepaald dat Binance die moet geven. "De vrouw heeft voldoende onderbouwd dat van haar ontvreemde cryptovaluta op het account te vinden is", oordeelde de rechter. "Ze heeft door de fraude aanzienlijke schade geleden en zij heeft geen andere mogelijkheid om de identiteit van de klant te achterhalen."

Het bedrijf heeft het betreffende account geschorst. Dat moet ook geschorst blijven, vindt de rechter, totdat er een uitspraak is in een andere procedure die het slachtoffer wil aanspannen. Ook moet het bedrijf binnen twee weken bekendmaken wat er precies op het account staat, zodat de vrouw kan inschatten of het zin heeft om de procedure te starten.

Het slachtoffer deed eind augustus aangifte van beleggingsfraude en oplichting.