CNN: advocaten Trump vragen deze week om annulering strafbepaling

ATLANTA (ANP) - De advocaten van de woensdag tot president gekozen Donald Trump dienen in de komende dagen een verzoek in om de strafbepaling van de oud-president later deze maand te schrappen. Dat meldt CNN op gezag van ingewijden.

Trump werd in mei schuldig bevonden aan het vervalsen van zakelijke documenten na het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. De strafbepaling werd echter uitgesteld tot na de verkiezingen. De zitting is gepland voor 26 november, maar het is volgens Amerikaanse media zeer onwaarschijnlijk dat deze doorgaat. Juridische bronnen vertellen aan Politico dat elke straf, of het nu huisarrest, een celstraf of een werkstraf is, de taken van een president zal beïnvloeden en geen rechter die daarom zal opleggen.

Het juridische team van Trump zal volgens CNN waarschijnlijk ook argumenteren dat een gekozen president, de 'president-elect' zoals dat in de VS heet, dezelfde bescherming geniet als een zittende president, en daardoor niet voor een aanklager op staatsniveau hoeft te verschijnen.

Volgens Politico kan de aanklager in de zwijggeldzaak de zitting deze maand laten doorgaan maar de straf uitstellen tot 2029, wanneer de tweede termijn van Trump erop zit. De advocaten van de toekomstige president zullen echter aanvoeren dat het de ordelijke overdracht van de macht in de weg zal zitten als Trump midden in de komende transitieperiode in een rechtszaal moet verschijnen.