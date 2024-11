Kremlin sluit gesprek Poetin en Trump voor beëdiging niet uit

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin sluit niet uit dat de Russische president Vladimir Poetin al voor de beëdiging van Donald Trump als nieuwe Amerikaanse president contact met hem zal hebben. De inauguratie vindt op 20 januari plaats, tot dat moment is Joe Biden de president van de Verenigde Staten.

Poetin heeft nog niet openbaar gereageerd op Trumps verkiezingswinst en voor zover bekend heeft hij de Amerikaan ook niet gefeliciteerd. Het Kremlin benadrukte dat de VS een vijandig land blijven. Woordvoerder Dmitry Peskov zei dat Rusland tot januari zal moeten afwachten of Trump een ander buitenlandbeleid wil gaan voeren dan zijn voorganger.

Tijdens Trumps eerste ambtstermijn spraken de twee regelmatig met elkaar en leken ze een goede relatie te hebben. Vorige maand schreef journalist Bob Woodward in een nieuw boek dat ze ook na zijn vertrek uit het Witte Huis contact bleven houden en zeker zeven keer hebben gebeld. Ook schreef hij dat Trump als president coronatests had gestuurd naar Moskou. Poetin was bang het virus op te lopen, maar die tests waren toen nog zeer schaars. Het team van Trump ontkende de beweringen, maar het Kremlin bevestigde dat de tests waren ontvangen.

Trump heeft tijdens zijn campagne ook gezegd dat zijn goede band met Poetin erbij zou helpen om "binnen 24 uur" een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.