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CU-leider Bikker haalt uit naar 'liberale dramagenda' kabinet

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 11:52
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HARDERWIJK (ANP) - De ChristenUnie mist bij het kabinet-Jetten de beloofde terughoudendheid in medisch-ethische kwesties, met name rond een onlangs aangenomen wet over het gebruik van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft partijleider Mirjam Bikker gezegd op het congres van de christelijke partij in Harderwijk. "Stop met de liberale dramagenda", zei zij in een toespraak.
"In de afgelopen maanden hebben we geen enkele terughoudendheid gezien rond de embryowet", zei Bikker. "Dat steekt." Zij bracht in herinnering dat het minderheidskabinet bij zijn aantreden beloofde "ingetogen" te blijven over dergelijke kwesties, om de christelijke partijen niet voor het hoofd te stoten. "Kom je belofte na", riep Bikker op.
De ChristenUnie-voorvrouw noemde nog twee voorstellen die zij van tafel wil hebben. De partij ziet nog altijd geen heil in plannen voor strenger toezicht op weekendscholen. Ook riep Bikker het kabinet op af te zien van nieuwe regels voor draagmoederschap. De mogelijke gevolgen van een wetsvoorstel op dat terrein noemde zij "fundamenteel niet in de haak".
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