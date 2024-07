CU-leider Bikker: 'Milders' is al weer weg uit Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Partijleider Mirjam Bikker (ChristenUnie) heeft in het Kamerdebat over de regeringsverklaring hard uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders. Hij werd de afgelopen maanden in de politieke wandelgangen 'Milders' genoemd omdat hij zijn doorgaans scherpe toon wat leek te matigen. Volgens Bikker is van een mildere PVV-partijleider niets meer te zien.

Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer "zal ik mijn partij smoel moeten geven", reageerde Wilders. "Mensen gaan nog spijt krijgen dat ik geen minister-president ben geworden."

Er zit volgens Bikker echter een groot verschil tussen een partij kleur op de wangen geven "of polarisatie en haat aanwakkeren." Het wringt, vindt Bikker, onder meer met de keuze voor Marjolein Faber als PVV-minister van Asiel en Migratie.

Bikker kan er niet bij dat Faber "de ene dag raadsleden in Hoevelaken als verraders bestempelt omdat ze een asielzoekerscentrum willen en de andere dag zegt 'ik zal gewoon die rol uitvoeren als minister'. Je kunt niet van tafel verschuiven, een compleet nieuwe jurk aandoen en daarmee zijn je opvattingen veranderd. Dat bestaat niet", vindt Bikker.