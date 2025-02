CU, SGP en CDA hopen op meerderheid voor afgezwakt vuurwerkverbod

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie, SGP en CDA hopen tegenstanders van een vuurwerkverbod hiervan toch te overtuigen met een alternatief voorstel. De oppositiepartijen opperen om dorps- en buurtverenigingen wel de mogelijkheid te geven om vuurwerk af te steken van de categorie die nu nog legaal is. Dat zouden ze mogen doen als de burgemeester daarmee instemt. Een vuurwerkprofessional inschakelen is dan niet nodig.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over het voorstel van Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) voor een vuurwerkverbod. "Keep it simple", is daarbij het devies van Klaver. Een verbod met allerlei uitzonderingen is volgens hem niet te handhaven.

"Wat ons betreft, hoeft dit niet", zegt het linkse Kamerlid daarom over het voorstel van CU, SGP en CDA. Desondanks staat hij er sympathiek tegenover, omdat "het plan rechtdoet aan gevoelens die leven in de Kamer". Hij wil niet alleen vasthouden aan zijn eigen gelijk, maar ook bekijken hoe hij de tegenstanders kan naderen om ze toch te overtuigen.

De VVD zou het plan aan een meerderheid kunnen helpen, maar heeft haar standpunt nog niet bepaald. Om de coalitiepartij meer tijd te geven, is het deel waarin de fracties aan bod komen uitgesteld. Woensdag staan alleen initiatiefnemers Klaver en Ouwehand voor het spreekgestoelte, om hun plan toe te lichten.