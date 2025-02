Tennisser Alcaraz na dipje door naar kwartfinale in Doha

DOHA (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft met de nodige moeite de kwartfinale van het toernooi van Doha bereikt. De als eerste geplaatste Spanjaard had drie sets nodig tegen de Italiaan Luca Nardi: 6-1 4-6 6-3.

Alcaraz, die anderhalve week geleden het ABN AMRO Open in Rotterdam op zijn naam schreef, leek aanvankelijk op weg naar een gemakkelijke middag. Hij won tegen Nardi eenvoudig de eerste set en nam een 4-1-voorsprong in de tweede set. De Italiaan, de mondiale nummer 85, won echter de volgende vijf games en trok de stand gelijk. Alcaraz had in de derde set genoeg aan een enkele break om alsnog de partij te beslissen.

Alcaraz speelt in de kwartfinale tegen de Tsjech Jiri Lehecka. De nummer 25 van de wereld won in twee sets van Fabian Marozsan uit Hongarije: 6-4 6-2.