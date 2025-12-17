ECONOMIE
CU: steun aan kabinet vraagt 'zelfbeheersing' op ethische thema's

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:28
anp171225090 1
DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie blijft bereid constructief samen te werken met het toekomstige kabinet, maar dat moet dan wel "zelfbeheersing" betrachten bij kwesties die voor die partij belangrijk zijn. Dat heeft partijleider Mirjam Bikker gezegd na afloop van een gesprek met informateur Rianne Letschert. Zij doelde met name op medisch-ethische wetgeving en de vrijheid van christelijke scholen.
De Tweede Kamer stemde dinsdag in met versoepeling van de regels voor het gebruik van gekweekte embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. De ChristenUnie was fel tegen dit initiatiefwetsvoorstel van D66 en VVD, dat ook steun kreeg van een deel van de CDA-fractie. Bikker heeft de onderhandelende partijen via de informateur gewaarschuwd dat dergelijke voorstellen de constructieve bejegening van haar partij "onder spanning" kunnen zetten.
Een week eerder moesten de christelijke partijen al toezien hoe een Kamermeerderheid instemde met een VVD-motie die in hun ogen de vrijheid van onderwijs aantast. Ook daar heeft Bikker "zorgen" om.
