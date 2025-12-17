ECONOMIE
Verenigd Koninkrijk vanaf 2027 weer in Erasmusprogramma van EU

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:37
BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk treedt vanaf 2027 weer toe tot het EU-uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus+. Dat hebben Eurocommissaris (Handel) Maroš Šefčovič en Britse minister Nick Thomas-Symonds woensdag bekendgemaakt. De exacte datum moet nog worden uitonderhandeld.
De Britten stapten in 2020 na de Brexit uit het Erasmusprogramma. Het VK en de EU hebben de laatste tijd de banden weer aangehaald, waarbij in mei een top tussen de twee werd georganiseerd. Daar werd afgesproken Britse studenten weer toe te laten tot het uitwisselingsprogramma.
Ook zijn het VK en de Europese Commissie nog in onderhandeling over het laten toetreden van de Britten tot het EU-elektriciteitsnet. Meer details daarover worden de komende dagen verwacht.
Op de top was ook afgesproken dat het VK mee kon doen aan een EU-fonds voor defensie-investeringen. Dat is echter nog niet gebeurd, omdat de partijen het niet eens konden worden over de prijs die het VK hiervoor zou moeten betalen.
