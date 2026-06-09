Cultuursector komt met beraad voor eigen klimaataanpak

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse culturele en creatieve sector gaat een gezamenlijke klimaataanpak ontwikkelen. Dat gebeurt met ideeën en bijdragen uit de eigen gelederen. Het zogeheten Cultuurberaad Klimaat gaat komend najaar van start.

Vanaf deze dinsdag kan iedereen uit de creatieve industrie - denk aan poppodia, musea, film, theater en architectuur - zich aanmelden om mee te denken. Na loting blijft een afspiegeling van 75 mensen over. Zij moeten komen tot een "doortastende visie op de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie" en concrete voorstellen waarmee iedereen in de kunstwereld, "van zzp'er tot nationale instelling", kan bijdragen aan een betere toekomst, zeggen initiatiefnemers Maurice Seleky en Chris Julien.

Tussen september en november komen de deelnemers vier keer bijeen, onder voorzitterschap van kunsthistoricus Meta Knol, en spreken dan met experts op het gebied van klimaat, verduurzaming en cultuur. In december overhandigen ze het resultaat aan het ministerie van OCW en aan kopstukken uit de cultuurwereld. De hele culturele sector kan dit klimaatconvenant dan gebruiken voor het eigen klimaatbeleid. Ambassadeurs van het project zijn onder anderen actrice Carice van Houten en directeur Marleen Stikker van Waag Futurelab.

In de cultuursector werken 400.000 mensen. De bedrijfstak is goed voor zo'n 20 miljard euro aan direct toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, zeggen de initiatiefnemers. Volgens hen is het Cultuurberaad Klimaat wereldwijd het eerste in zijn soort. Het wordt gesteund door een brede coalitie van culturele instellingen en koepels. Onder meer het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Letterenfonds en de gemeenten Amsterdam en Den Haag leveren een financiële bijdrage.