Curaçaose fans vieren gelijkspel tegen Ecuador

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao wordt het gelijkspel tegen Ecuador zaterdagavond (lokale tijd) uitgebreid gevierd. Een deel van de fans heeft zich verzameld in de uitgaanswijk Saliña, waar veel auto's toeterend rondrijden en mensen met vlaggen zwaaien.

Op het eiland is op veel plaatsen gezamenlijk naar de wedstrijd gekeken, die om acht uur 's avonds lokale tijd begon. Na afloop van de wedstrijd zijn veel fans blijven hangen en wordt de historische uitslag gevierd met muziek. Een groot deel van de bewoners is gekleed in blauw, om daarmee het voetbalteam - The Blue Wave - te steunen.

Curaçao doet voor het eerst mee aan een WK. Het gelijkspel tegen Ecuador (0-0) is het eerste punt dat het land behaalt op een WK. In de eerste wedstrijd werd met 7-1 verloren van Duitsland.