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KNMI: Code oranje Limburg voorbij, code geel voor hitte blijft

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 7:35
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DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft code oranje iets na 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag beëindigd. De weerswaarschuwing was afgegeven voor de provincie Limburg vanwege de mogelijkheid op zware onweersbuien, hagel, regen en windstoten.
Voor veel provincies geldt nog wel code geel voor onweersbuien. Het KNMI waarschuwt in Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel voor zware buien. "Hagel, veel regen in korte tijd en (zware) windstoten kunnen plaatselijk overlast/schade geven", aldus het weerinstituut.
In vrijwel het hele land, behalve in de noordoostelijke provincies Friesland en Groningen en op de Waddeneilanden, geldt wel nog code geel vanwege de hoge temperaturen.
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