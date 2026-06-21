Vicepresident Vance in Zwitserland voor vredesbesprekingen Iran

ZÜRICH (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is in Zwitserland aangekomen voor wat naar eigen zeggen een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen zal zijn. Vance en zijn vrouw landden op de luchtmachtbasis Emmen in Zwitserland, zo liet een woordvoerder van de vicepresident weten.

Voordat de vicepresident naar Zwitserland vertrok, zei hij tegen journalisten te hopen "vooruitgang" te boeken als het gaat om het stoppen van de aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. "Dat zijn volgens mij de twee grote zaken waar we ons op gaan richten", verklaarde hij.

Er hadden eigenlijk vrijdag al nieuwe gesprekken tussen de VS en Iran moeten beginnen in Zwitserland. Dat ging toen op het laatste moment niet door. Bronnen noemden als reden dat Iran zich had teruggetrokken uit onvrede over de situatie in Libanon. Daar voerde Israël op die dag weer zware aanvallen uit nadat er vier Israëlische militairen waren gedood.

Zeestraat weer gesloten

Later op vrijdag volgden berichten dat er een nieuw bestand was tussen Hezbollah en Israël, maar daarna laaide de strijd toch weer op. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan zich niet aan de afspraken te houden. Iran voerde de druk vervolgens op door de sluiting aan te kondigen van de Straat van Hormuz, de zeestraat voor de Iraanse kust die erg belangrijk is voor de wereldeconomie.

Daarmee blijft de situatie in Libanon een struikelblok in het vredesproces tussen de VS en Iran. Israël geldt als een bondgenoot van de VS, de zwaarbewapende Hezbollahbeweging van Iran. Zo kon Libanon begin maart betrokken raken bij de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Hezbollah nam Israël onder vuur en dat land reageerde met eigen aanvallen.