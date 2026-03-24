Cyprus wil nieuwe afspraken met Britten na droneaanval op basis

NICOSIA (ANP) - Cyprus wil nieuwe afspraken maken met het Verenigd Koninkrijk, nadat een Britse militaire basis op het eiland werd geraakt door een drone. The Telegraph schrijft dat de Cypriotische president Nikos Christodoulides veiligheidsgaranties heeft geëist in een lang telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer.

Cyprus werd tot 1960 bestuurd door de Britten. Toen het eiland in dat jaar onafhankelijk werd, spraken de landen in een verdrag af dat de Britten twee militaire bases hielden op Cyprus. Christodoulides zou nu willen heronderhandelen over dat verdrag.

Volgens The Telegraph gaat Cyprus het VK niet vragen om de bases op te geven. Wel zou het bijvoorbeeld gaan om het beter delen van informatie en het vooraf afstemmen van de plannen voor potentiële missies.

De Britse basis werd vlak na het begin van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran geraakt door een drone. Het is niet duidelijk of het toestel uit Iran of van de Libanese beweging Hezbollah kwam. Niemand raakte gewond.