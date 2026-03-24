ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyprus wil nieuwe afspraken met Britten na droneaanval op basis

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 23:19
NICOSIA (ANP) - Cyprus wil nieuwe afspraken maken met het Verenigd Koninkrijk, nadat een Britse militaire basis op het eiland werd geraakt door een drone. The Telegraph schrijft dat de Cypriotische president Nikos Christodoulides veiligheidsgaranties heeft geëist in een lang telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer.
Cyprus werd tot 1960 bestuurd door de Britten. Toen het eiland in dat jaar onafhankelijk werd, spraken de landen in een verdrag af dat de Britten twee militaire bases hielden op Cyprus. Christodoulides zou nu willen heronderhandelen over dat verdrag.
Volgens The Telegraph gaat Cyprus het VK niet vragen om de bases op te geven. Wel zou het bijvoorbeeld gaan om het beter delen van informatie en het vooraf afstemmen van de plannen voor potentiële missies.
De Britse basis werd vlak na het begin van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran geraakt door een drone. Het is niet duidelijk of het toestel uit Iran of van de Libanese beweging Hezbollah kwam. Niemand raakte gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

Kritiek zwelt aan: Rutte is geen NAVO‑chef, maar Trumps campagnemanager

183667311_m

Intelligente mensen zijn vaker links (maar er zit een addertje onder het gras)

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

8c567848-7b54-4416-8958-813352aad6ea

Financial Times: Kan Trump een deal sluiten met Iran?

shutterstock-2283974749-6739b9102f830

Laat jij je afschepen in je relatie? Dit zijn 3 duidelijke rode vlaggen

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

Loading