OpenAI stopt met app voor AI-video's Sora

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 22:31
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI is van plan te stoppen met zijn app Sora, die gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie korte video's liet maken. Het bedrijf wil de benodigde rekenkracht liever voor andere doeleinden inzetten, meldt een woordvoerder.
De app Sora kwam zes maanden geleden uit en draaide op de gelijknamige software van OpenAI voor het maken van video's. Gebruikers kunnen zelf video's maken door opdrachten in te typen, maar via Sora ook de filmpjes van anderen bekijken. Daarmee fungeerde het ook als een soort socialemedia-app.
OpenAI zegt dat het onderzoeksteam achter Sora zich nu gaat richten op simulatieonderzoek voor de ontwikkeling van robots om "mensen te helpen echte, fysieke taken op te lossen".
