Rubio getuigt in rechtszaak tegen goede vriend

MIAMI (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft dinsdag bijna drie uur getuigd in een corruptiezaak tegen zijn goede vriend en voormalig congreslid David Rivera. Die staat terecht voor geheime lobbyactiviteiten namens Venezuela tijdens Trumps eerste ambtstermijn.

Rivera, een Republikein, zou van 2017 tot 2018 zijn ingehuurd door de toenmalige president Nicolás Maduro om het Witte Huis milder te stemmen over Venezuela. Rubio bevestigde dat Rivera een "goede vriend" is, maar zei niets te weten van een vermeend contract tussen Rivera en Venezolaanse regeringsfunctionarissen.

Rubio wordt zelf niet in verband gebracht met enig wangedrag. "Als ik van dat geheime contract had geweten, had ik nooit verdere stappen ondernomen", zei hij. Rivera en een medewerker werden in 2022 aangeklaagd voor witwassen en het niet registreren als buitenlands agent. Rubio's optreden als getuige is uitzonderlijk: geen lid van een zittend Amerikaans kabinet deed dit in een strafproces sinds 1983.