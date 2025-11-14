NAM betreurt onrust die aardbeving in Groningen veroorzaakt

ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt de onrust te betreuren die de nieuwe aardbeving in de provincie Groningen heeft veroorzaakt. De beving bij Zeerijp is het gevolg van de jarenlange gaswinning in het Groningenveld, waarvoor de NAM verantwoordelijk was.

"Wij betreuren de onrust die deze beving opnieuw veroorzaakt ten zeerste. Ondanks de afname in seismiciteit over de afgelopen jaren is de kans op een dergelijke aardbeving helaas nog steeds aanwezig", schrijft een woordvoerder van het bedrijf, dat in handen is van energieconcerns Shell en ExxonMobil. "Daarom is het ook een verstandig besluit geweest om de gaswinning uit het Groningen gasveld te stoppen in 2024."

De NAM werkt mee aan onderzoek naar de beving, in afstemming met het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De beving met een kracht van 3.4 in de nacht van donderdag op vrijdag was een van de zwaarste aardbevingen die in Groningen heeft plaatsgevonden.