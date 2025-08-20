ECONOMIE
D66 en GL-PvdA willen recht op dubbele nationaliteit in wet

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 6:10
bijgewerkt om woensdag, 20 augustus 2025 om 6:18
anp200825033 1
D66 en GroenLinks-PvdA willen in de wet vastleggen dat mensen die vrijwillig een tweede nationaliteit aannemen, de Nederlandse kunnen behouden. De beide partijen hebben daartoe een initiatiefwet ingediend.
De partijen willen zo voorkomen dat Nederlanders in het buitenland zonder paspoort komen te zitten als een land besluit om van mensen de nationaliteit af te pakken. Ze noemen een voorbeeld uit Koeweit, waar het mogelijk is om het staatsburgerschap via het huwelijk te verkrijgen. Nederlanders die dat zouden doen, moeten hun Nederlandse paspoort inleveren. In 2024 nam Koeweit van 42.000 mensen de nationaliteit in en zo zouden mensen zonder paspoort kunnen raken.
Ook in Bahrein, Nicaragua en Rusland zijn mensen hun staatsburgerschap verloren. Herhaling van zo'n situatie willen Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Songül Mutluer (GL-PvdA) voorkomen door de wet te wijzigen. "In een wereld waarin leiders soms deportatie en nationaliteit als drukmiddel gebruiken, moet Nederland de zekerheid van het Nederlanderschap garanderen", vindt Paternotte. De Kamerleden verwijzen naar Denemarken en Duitsland, waar het behoud van de eigen nationaliteit recent mogelijk is gemaakt.
Immigranten
De wet van Paternotte en Mutluer moet het ook makkelijker maken om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. Het gaat dan om mensen die na 2003 noodgedwongen hun paspoort hebben moeten inleveren. In dat jaar veranderden namelijk de regels voor het Nederlanderschap.
De wet zorgt er ook voor dat immigranten die de Nederlandse nationaliteit aannemen, hun oorspronkelijke paspoort mogen behouden.
