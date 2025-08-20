Trump koopt voor 104 miljoen dollar obligaties sinds januari

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis in januari honderden obligaties gekocht, waaronder die van Amerikaanse bedrijven die zijn getroffen door ingrijpende wijzigingen in het federale beleid waar hij zich sterk voor heeft gemaakt, zoals importheffingen.

De 690 transacties, waarvan de eerste plaatsvond op de dag na zijn inauguratie, vertegenwoordigen een waarde van in totaal minstens 103,7 miljoen dollar (89,2 miljoen euro), volgens een document dat dinsdag door het Witte Huis is vrijgegeven en de investeringsactiviteiten van de miljardair dit jaar tot begin augustus onthult.

Trump investeerde in door lokale overheden uitgegeven obligaties, maar kocht ook obligaties van bedrijven als doe-het-zelfketen Home Depot en Meta, het moederbedrijf van Facebook.