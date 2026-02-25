Wat gebeurt er als je stopt met roken?

Roken
laat littekens achter in je lichaam, maar zodra je stopt, begint datzelfde lichaam razendsnel met herstel.
Binnen 20 minuten
na je laatste sigaret dalen je hartslag en bloeddruk. Na 12 uur is het koolmonoxidegehalte in je bloed weer normaal, waardoor je bloed meer zuurstof kan vervoeren. In de eerste dagen kan je juist meer ontwenningsklachten voelen: hoofdpijn, prikkelbaarheid, slecht slapen. Dat zijn geen blijvende schade, maar signalen dat je lichaam van de nicotine
afkickt.
Na 2 tot 12 weken verbetert je doorbloeding en neemt je longfunctie toe, waardoor traplopen en fietsen merkbaar makkelijker worden. Tussen 1 en 9 maanden verdwijnen hardnekkige rokershoest en kortademigheid geleidelijk, omdat trilhaartjes in de luchtwegen zich herstellen en slijm beter wordt afgevoerd. Veel ex-rokers voelen zich dan voor het eerst echt fitter dan vóór hun stoppoging.
De lange adem: risico’s kelderen
Na een jaar is het risico op hart- en vaatziekten ongeveer gehalveerd ten opzichte van iemand die blijft roken. Ook de kans op longziekten en longkanker
daalt al in de eerste jaren zonder sigaret aanzienlijk. Op de langere termijn – na zo’n tien jaar – is de kans op longkanker bijna gehalveerd vergeleken met een doorroker.
Toch verdwijnen de sporen nooit helemaal: het risico op onder meer longkanker en COPD blijft hoger
dan bij iemand die nooit heeft gerookt. Maar elke sigaret die je níét meer opsteekt, vergroot de winst. Zelfs stoppen op latere leeftijd levert aantoonbaar extra levensjaren en een betere kwaliteit van leven op.
Hoe groot is het probleem
In Nederland rookt nog altijd ruim 18 procent van de volwassenen; roken is daarmee een van de belangrijkste vermijdbare oorzaken van ziekte en sterfte. Jaarlijks overlijden hier ruim 20.000 mensen aan aandoeningen die aan roken zijn toe te schrijven, zoals kanker, hart- en vaatziekten en COPD. Wie stopt, verlaagt niet alleen zijn eigen risico’s, maar verkleint ook de blootstelling van kinderen en partners aan schadelijke rook in huis