Bikker: Prinsjesdag maakt helder dat nieuw kabinet nodig is

DEN HAAG (ANP) - Op deze Prinsjesdag werd volgens Mirjam Bikker (ChristenUnie) nog eens heel helder dat een andere regering nodig is. "Nederland wil een andere politiek, betrouwbaar met leiderschap."

Het demissionaire kabinet dat nog wordt gesteund door VVD en BBB heeft geen oplossingen voor de grote problemen die er spelen, aldus Bikker in een eerste reactie op de miljoenennota. Volgens haar is geld niet het probleem, maar ontbreekt het de coalitie onder leiding van de partijloze premier Dick Schoof aan "politieke moed".

Het gebrek aan daadkracht heeft volgens haar grote gevolgen voor het land. "De woningnood, de stikstofproblematiek, de toegenomen internationale spanningen en de klimaatcrisis. Politieke stilstand is onverantwoord."