ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bikker: Prinsjesdag maakt helder dat nieuw kabinet nodig is

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:05
anp160925156 1
DEN HAAG (ANP) - Op deze Prinsjesdag werd volgens Mirjam Bikker (ChristenUnie) nog eens heel helder dat een andere regering nodig is. "Nederland wil een andere politiek, betrouwbaar met leiderschap."
Het demissionaire kabinet dat nog wordt gesteund door VVD en BBB heeft geen oplossingen voor de grote problemen die er spelen, aldus Bikker in een eerste reactie op de miljoenennota. Volgens haar is geld niet het probleem, maar ontbreekt het de coalitie onder leiding van de partijloze premier Dick Schoof aan "politieke moed".
Het gebrek aan daadkracht heeft volgens haar grote gevolgen voor het land. "De woningnood, de stikstofproblematiek, de toegenomen internationale spanningen en de klimaatcrisis. Politieke stilstand is onverantwoord."
loading

POPULAIR NIEUWS

image001 (51)

De afweging tussen iPhone of Samsung

ANP-536364494

'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’

generated-image (20)

Socialisme wordt ineens populair in Amerika

shutterstock_2427340201

2 keuzes die ja maakt als je 20 bent die voorspellen hoe je toekomst zal zijn

85724097_m

Zijn we stiekem aliens? Sommige wetenschappers nemen de theorie serieus

generated-image (21)

Trump wil de New York Times kapot maken

Loading