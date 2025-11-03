D66 loopt verder uit op PVV na telling briefstemmen

DEN HAAG (ANP) - D66 blijft de PVV zoals verwacht voor na het tellen van de briefstemmen die vanuit het buitenland zijn binnengekomen. De partij van Rob Jetten kreeg aanzienlijk meer briefstemmen dan die van Geert Wilders, zo laten de voorlopige uitslagen zien: 18,47 tegen 8,57 procent. Daarmee is het verschil tussen de twee nog iets groter geworden. GroenLinks-PvdA kreeg net als in 2023 de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland: 28,9 procent.

De gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor het verwerken van de briefstemmen, deelde maandagavond de voorlopige uitkomsten. Stemmen die bij ambassades en consulaten zijn ingeleverd, moesten uiterlijk om 17.00 uur binnen zijn.

De briefstemmen waren de laatste die nog geteld moesten worden. Alle voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn nu binnen. De Kiesraad stelt vrijdag de uitslagen officieel vast.