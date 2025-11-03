Rotterdam: verschil in uitslag te verklaren door berekening

ROTTERDAM (ANP) - Dat bij de verkiezingen in Rotterdam D66 ruim 2000 stemmen meer en de PVV dik 2000 stemmen minder hebben gekregen dan eerder gemeld, komt doordat de voorlopige uitslag is gemaakt op basis van een berekening. Dat laat de gemeente weten nu de definitieve uitslag bekend is.

De berekening is gemaakt op basis van 84 procent van de getelde stemmen en donderdag doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. Volgens de gemeente geeft 84 procent "een goed beeld van de uitslag, maar de laatste 16 procent kan nog voor veranderingen zorgen in de uitslag". Een afwijking van 1 procent noemt de gemeente normaal, maar het kan groter zijn als het stemgedrag van de laatste 16 procent afwijkt van de rest.

In de definitieve uitslag van Rotterdam kreeg de PVV 2483 stemmen minder dan in de voorlopige uitslag. D66 kreeg er 2423 stemmen bij. Ook DENK heeft nu 2860 stemmen meer gekregen.

Sneltelling

Ook in andere gemeenten zijn er verschillen tussen de voorlopige en de definitieve uitslag. In Emmen is er ook een relatief groot verschil, in het nadeel van de PVV. Daarvan laat de gemeente weten dat de voorlopige uitslag gebaseerd was op een sneltelling: "Onze ervaring leert dat er bij verkiezingen vaker verschillen bestaan tussen een sneltelling, die een voorlopig karakter heeft, en de daadwerkelijke telling van de papieren biljetten op persoonsniveau."

De Verkiezingsdienst van het ANP meldde eerder maandag dat de voorsprong van D66 ten opzichte van de PVV met duizenden stemmen is toegenomen nadat ruim dertig gemeenten nieuwe tellingen hebben aangeleverd. Vrijdag komt de Kiesraad met de officiële uitslag.