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D66 vond het 'niet eerlijk' om later nog met koeiennorm te komen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 18:06
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DEN HAAG (ANP) - Het zou "niet eerlijk" zijn geweest naar boeren als het kabinet had gewacht met de regel voor het aantal koeien per hectare, om er later alsnog mee te komen, vindt D66. Op dat onderdeel uit het stikstofpakket kwam kritiek van vooral boeren en rechtse partijen. Zij betogen dat die maatregel, waardoor het aantal koeien in sommige gebieden zou afnemen, niets met stikstof te maken heeft.
D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt erkent dat de norm voor 'grootvee-eenheden per hectare' (GVE-norm) vooral bijdraagt aan schoner water. Ook daarop moet het kabinet strenge EU-doelen halen. Waarschijnlijk had het kabinet maatregelen genomen als de mestregels voor boeren opnieuw werden vastgesteld, later dit jaar.
Podt wilde niet later met strengere maatregelen bovenop het stikstofpakket komen, terwijl nu al veel verandert in de sector. "We willen niet ieder jaar op het erf van de boer staan om te zeggen wat er nu weer moet gebeuren", zei ze in het debat over de stikstofplannen.
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