Sterk vindt geld om bezuiniging langdurige zorg terug te draaien

DEN HAAG (ANP) - Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft geld gevonden om de voorgestelde bezuinigingen op langdurige zorg terug te draaien. Door geld specifieker toe te wijzen aan bepaalde sectoren, kunnen die gewoon financieel blijven groeien de komende jaren, schrijft Sterk in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam de afgelopen maanden twee moties aan tegen de bezuinigingen van dit kabinet. Volgens de CDA-minister komt door het schrappen van bezuinigingen van eerdere kabinetten tot 2031 1,6 miljard vrij voor gehandicaptenzorg, 3,9 miljard euro voor de ouderenzorg en bijna een half miljard voor de langdurige ggz.

"Dit is wel echt alles wat we hebben, meer extra geld is er niet", aldus Sterk. "Met deze beschikbaar gestelde financiële middelen kunnen we met elkaar aan de slag om afspraken te maken over hoe we gaan groeien op een manier die voor patiënten en medewerkers het beste werkt. De bezuinigingen op specifieke onderdelen zijn van de baan. Mijn voorstel bevat precies nul financiële verrassingen."

10 miljard bezuinigen

Sterk wil nu met het extra geld in de hand in gesprek met de zorgsector om afspraken te maken over veranderingen in de sector. Die afspraken moeten het beste zijn voor "patiënten en medewerkers", aldus de minister. "Voor patiënten, medewerkers en instellingen is er daarmee helderheid en houvast voor de toekomst."

Het kabinet wilde aanvankelijk voor ongeveer 10 miljard euro bezuinigen op de zorg. De Tweede Kamer heeft al meerdere voorstellen aangenomen om bepaalde bezuinigingen niet door te voeren. Daardoor komt de financiering van andere plannen van het kabinet weer in gevaar.