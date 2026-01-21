D66, VVD en CDA gaan financiële plannen testen bij experts

DEN HAAG (ANP) - Het financiële plaatje van de drie formerende partijen krijgt steeds meer vorm en daar worden donderdag delen van voorgelegd aan experts van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën. D66-leider Rob Jetten zei na de formatiegesprekken van woensdag dat zij "een beter beeld hebben over hoe die financiële plaat eruit komt te zien".

Jetten, Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) zaten lang aan tafel met informateur Rianne Letschert. Volgens Jetten zijn ze volgens de planning op 30 januari klaar. Daar is nog wel veel overleg voor nodig, zei hij, zoals Letschert eerder ook al zei.

Woensdag werd ook gesproken met organisaties over de problemen bij de woningbouw en het stikstofprobleem. Jetten zei dat daar snel actie op kan worden ondernomen zodra er een kabinet is. Alle organisaties willen dat het kabinet keuzes maakt zodat ze verder kunnen, aldus de D66-leider.