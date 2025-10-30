D66 wint op alle Waddeneilanden, maar is niet overal de grootste

NES (ANP) - D66 heeft op alle Waddeneilanden flink gewonnen bij de verkiezingen. Op Terschelling en Vlieland is de partij ook de grootste geworden met 18,6 en 21 procent van de stemmen. Op Schiermonnikoog is GroenLinks-PvdA de grootste geworden, op Ameland het CDA en op het Noord-Hollandse Texel de VVD.

Ook het CDA heeft op de Waddeneilanden flinke winst geboekt. NSC is, zoals bijna overal in het land te zien is, bijna volledig verdwenen. De PVV heeft op alle eilanden minder stemmen gekregen dan twee jaar geleden.

De Fryske Nasjonale Partij heeft weinig stemmen gekregen op de Waddeneilanden.