Reuters: OpenAI mikt op waardering 1 biljoen dollar bij beursgang

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI bereidt een beursgang voor die het bedrijf op zo'n 1 biljoen dollar (ongeveer 860 miljard euro) zou kunnen waarderen, meldt persbureau Reuters op basis van drie ingewijden. Het zou een van de grootste beursgangen aller tijden kunnen worden.

OpenAI overweegt om al in de tweede helft van 2026 een aanvraag in te dienen bij de effectentoezichthouders, aldus de ingewijden. De maker van de AI-tool ChatGPT zou als doel hebben om minstens 60 miljard dollar op te halen. De Reuters-bronnen waarschuwden dat de voorbereidingen nog in een vroeg stadium verkeren en dat de plannen kunnen veranderen, afhankelijk van de bedrijfsgroei en de marktomstandigheden.

Financieel directeur Sarah Friar heeft enkele medewerkers verteld dat het bedrijf mikt op een beursgang in 2027, aldus de Reuters-bronnen.