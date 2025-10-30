ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: OpenAI mikt op waardering 1 biljoen dollar bij beursgang

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 1:12
anp301025006 1
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI bereidt een beursgang voor die het bedrijf op zo'n 1 biljoen dollar (ongeveer 860 miljard euro) zou kunnen waarderen, meldt persbureau Reuters op basis van drie ingewijden. Het zou een van de grootste beursgangen aller tijden kunnen worden.
OpenAI overweegt om al in de tweede helft van 2026 een aanvraag in te dienen bij de effectentoezichthouders, aldus de ingewijden. De maker van de AI-tool ChatGPT zou als doel hebben om minstens 60 miljard dollar op te halen. De Reuters-bronnen waarschuwden dat de voorbereidingen nog in een vroeg stadium verkeren en dat de plannen kunnen veranderen, afhankelijk van de bedrijfsgroei en de marktomstandigheden.
Financieel directeur Sarah Friar heeft enkele medewerkers verteld dat het bedrijf mikt op een beursgang in 2027, aldus de Reuters-bronnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading