Dag van de Bouw in Den Haag week eerder om NAVO-top

Den Haag (ANP) - Bouwprojecten in Den Haag die meedoen aan de Dag van de Bouw gaan in verband met de NAVO-top in die stad een week eerder open dan bouwlocaties in de rest van het land. Op zaterdag 14 juni kunnen bezoekers terecht op Haagse bouwplaatsen om kennis te maken "met de positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis van de bouw en infra".

De NAVO-top vindt plaats op 24 en 25 juni in het World Forum. Veel wegen in en om Den Haag zijn dan geheel of gedeeltelijk afgesloten.

Vorig jaar trok de Dag van de Bouw volgens organisator Bouwend Nederland ruim 73.000 geïnteresseerden. De branchevereniging wil met de openstelling van bouwplaatsen meer begrip kweken voor de bouw en laten zien hoe divers de sector is.