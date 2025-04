Dag van de Kinderarmoede: gebrek aan basale benodigdheden in NL, zoals bril of tandpasta

17 april is de Dag van de Kinderarmoede: Nationaal Fonds Kinderhulp ziet dat er steeds meer basisvoorzieningen worden aangevraagd. Kinderen die opgroeien in armoede lijken dagelijkse benodigdheden te moeten missen die voor hun ontwikkeling juist van groot belang zijn. Kinderhulp ziet een zorgwekkende verschuiving in de aanvragen: 40% meer voor basisvoorzieningen en het gaat allang niet meer alleen om grote uitgaven, maar steeds vaker om basisbehoeften zoals een bril, bed, menstruatieproducten of zelfs tandpasta.

Ernst van armoede zichtbaar in groeiend aantal hulpvragen voor basisbehoeften

Uit recente cijfers blijkt dat de vraag naar basisvoorzieningen onder kinderen in armoede steeds groter wordt. Waar eerder speelgoed of uitstapjes werden aangevraagd, gaan de verzoeken nu steeds vaker over de meest basale producten. De vraag naar persoonlijke verzorgingsproducten groeit opvallend, zoals menstruatieproducten, deodorant of zelfs tandpasta. Ook het aantal aanvragen voor brillen (+25%), kleding (+41%) en een eigen bed (+39%) is fors gestegen.

Dit zijn benodigdheden die direct van invloed zijn op gezondheid, zelfvertrouwen en hygiëne. De aanvragen die Kinderhulp binnenkrijgt, illustreren dat tekort op indringende wijze. Zoals de aanvraag voor een gezin dat maanden op straat leefde: “Hoewel ze nu tijdelijk onderdak hebben, ontbreekt het hen aan de basisvoorzieningen die nodig zijn voor een veilige en stabiele leefomgeving. De baby had tot voor kort slechts één setje kleding en moest verder in luiers doorbrengen.”

Kansenongelijkheid remt kinderen in hun ontwikkeling, op school en daarbuiten

Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet de kansen die anderen wel krijgen en ervaren hier zowel emotionele als fysieke gevolgen van. Het ontbreken van een eigen bed kan bijvoorbeeld leiden tot slaapproblemen, terwijl het niet kunnen betalen van menstruatieproducten ertoe kan leiden dat kinderen lessen missen. Ook het niet hebben van een bril op sterkte kan een directe invloed hebben op hun schoolprestaties, zoals het niet goed kunnen zien van het schoolbord.

Zulke problemen hebben niet alleen direct effect, maar kunnen ook op de lange termijn gevolgen hebben. Zonder de juiste correctie kunnen kinderogen snel achteruitgaan, wat kan leiden tot blijvende bijziendheid. Een ouder vertelt hoe het wél kunnen regelen van een bril het verschil maakte: “School gaat beter. Buiten in het verkeer is het veel veiliger. Ook horen we ze minder over hoofdpijnklachten.”