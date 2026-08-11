Dag voor zonsverduistering nog veel vraag naar eclipsbrillen

DEN HAAG (ANP) - Veel mensen zijn dinsdag nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering woensdagavond te kunnen aanschouwen. Bij winkels op tal van plekken zijn de speciale brillen uitverkocht, bij sommige winkels waar ze nog wel te koop zijn, stonden mensen in de rij.

Onder meer bij kledingwinkel Getdrezzed in het centrum van Almelo stonden belangstellenden in een rij om een eclipsbril te bemachtigen, zo is op beelden van het ANP te zien. Het Haagse museum Museon-Omniversum meldde dinsdagmiddag dat de vraag naar eclipsbrillen "vele malen" groter is dan het aanbod van de museumwinkel. Het raadde daarom mensen af om nog te komen.

Ook bij de ANWB-winkels wilden mensen dinsdag een eclipsbril scoren. Dat was tevergeefs, laat een woordvoerster weten. De ANWB verkocht de speciale brillen online en die waren zondag al uitverkocht. Volgens de woordvoerster was er veel vraag naar en zijn er vele duizenden verkocht. Maar mensen zijn volgens haar nog altijd "naarstig op zoek".

Sterrenwacht Limburg in Heerlen laat weten dat vanwege de enorme vraag ze dinsdagavond ruim een uur open zijn om eclipsbrillen te verkopen. Het observatorium heeft er zeshonderd op voorraad. Tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open, omdat het fenomeen vanaf de locatie in Heerlen niet zichtbaar is.