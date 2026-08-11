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SpaceX van Musk lanceert nieuwe versie Grok in AI-race

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 20:54
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STARBASE (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, lanceert een nieuw AI-product. Grok Bot, zoals de nieuwe tool heet, moet SpaceX in de race houden rond de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie.
Grok Bot, bedoeld voor de zakelijke markt, kan bijvoorbeeld verkoopteams helpen om buiten werktijden nieuwe klanten te vinden en e-mails op te stellen. Ook kan de bot financiële teams helpen om de juiste informatie uit e-mailverkeer te verkrijgen. "De tool kan inloggen op verschillende apps en websites, informatie van eerdere taken onthouden en bots in staat stellen details en context met elkaar te delen", aldus SpaceX.
Musk gaf vorige week tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van SpaceX aan dat het bedrijf vooruitgang heeft geboekt met AI. SpaceX liep achter op concurrenten Anthropic en OpenAI in de markt waar vraag is naar AI-agenten, softwareprogramma's die niet alleen kunnen antwoorden, maar ook zelf stappen kunnen uitvoeren.
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