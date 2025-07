Dalai lama zegt dat zijn stichting een opvolger zal kiezen

DHARAMSALA (ANP/RTR/AFP) - De dalai lama heeft bevestigd dat er een opvolger gekozen zal worden na zijn dood. Volgens de Tibetaanse spirituele leider moet dat gebeuren door de Gaden Phodrang Trust, een stichting die hij zelf heeft opgezet en die opereert vanuit India.

De dalai lama wordt volgende week 90 jaar en zijn hoge leeftijd heeft geleid tot zorgen over zijn opvolging. Sommige boeddhisten zijn bang dat de Chinese overheid zal proberen om een opvolger aan te wijzen in Tibet om zo haar invloed over het gebied te vergroten. De dalai lama is in 1959 van Tibet naar India gevlucht na een opstand. Beijing ziet hem als een opstandeling en separatist.

"Ik bevestig dat het instituut van de dalai lama zal worden voortgezet", stelde de huidige dalai lama woensdag in een verklaring. Volgens hem hebben veel Tibetanen die in ballingschap leven of juist nog in Tibet wonen hem gevraagd om te garanderen dat er een opvolger zal komen na zijn dood.