CNV: grondpersoneel KLM gaat woensdag alsnog 8 uur staken

SCHIPHOL (ANP) - Het grondpersoneel van KLM gaat volgende week woensdag alsnog staken, meldt CNV. De staking gaat acht uur duren, van 14.00 tot 22.00 uur. "We willen dat KLM met iets concreets komt voor het grondpersoneel. Voor vage toezeggingen kopen we niets", stelt de vakbond.

Vorige week verbood de rechter in Haarlem nog een 24 uur durende staking van het grondpersoneel. De vakbonden zeiden al dat dit niet betekende dat het nu klaar was met hun acties.

"We hebben er alle vertrouwen in dat de staking dit keer wel door kan gaan", meent CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah. "Op basis van de passagierscijfers die we bij Schiphol en KLM hebben opgeëist en de afspraken die we in het veiligheidsoverleg hebben gemaakt, zijn we ervan overtuigd dat deze staking op een veilige manier kan plaatsvinden", vervolgt hij.

Zomervakantie

Volgens CNV kan KLM de staking voorkomen door "vage toezeggingen" om te zetten in "harde en concrete afspraken".

Deze week begint in een deel van het land officieel de zomervakantie. Dan is het doorgaans erg druk op de luchthaven omdat veel mensen met het vliegtuig op vakantie willen.

FNV wilde afgelopen zaterdag namens het grondpersoneel niet ingaan op de uitnodiging van KLM om woensdag weer naar de cao-onderhandelingstafel te komen. FNV-bestuurder John van Dorland bleef "in de actiestand" en wilde een nieuwe staking aankondigen zodra duidelijk was hoe op verantwoorde wijze actie gevoerd mag worden.