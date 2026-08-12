ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Darline Graham wint Republikeinse voorverkiezing South Carolina

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 4:22
anp120826005 1
COLUMBIA (ANP/RTR) - Darline Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina.De 62-jarige Graham is een van de twee kandidaten die doorgaan naar de zogenoemde run-off in augustus. Daarin neemt ze het op tegen de nummer twee van de voorverkiezing, Ralph Norman.
De run-off is nodig omdat geen van de kandidaten bij de voorverkiezing meer dan 50 procent van de stemmen behaalde.
Graham had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Ze werd door de gouverneur van South Carolina benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.
In november vinden de tussentijdse verkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Dan neemt de Democratische kandidaat Annie Andrews het op tegen de winnaar van de run-off.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_620406839

De helft van de 65-plussers heeft minder dan 35.600 euro gespaard

generated-image

De Noordzee kookt: krijgen we een druipnatte herfst?

130569159_m

Alles over de bijzondere zonsverduistering: hoe, waar en wanneer moet je kijken?

181669085_m

Te mooi om waar te zijn: Staat er ineens 5.000 euro extra op je rekening? Trap niet in deze witwas-truc, volg deze stappen

Scherm­afbeelding 2026-08-11 om 06.15.32

Poetin jaagt op OnlyFans-modellen: drie jaar voorwaardelijk en een internetverbod

311415285_m

We kiezen onze vrienden nog op dezelfde manier uit als in de tijd van de holbewoners

Loading