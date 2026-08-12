Darline Graham wint Republikeinse voorverkiezing South Carolina

COLUMBIA (ANP/RTR) - Darline Graham gaat door naar de tweede ronde voor de Republikeinse senaatsnominatie in South Carolina.De 62-jarige Graham is een van de twee kandidaten die doorgaan naar de zogenoemde run-off in augustus. Daarin neemt ze het op tegen de nummer twee van de voorverkiezing, Ralph Norman.

De run-off is nodig omdat geen van de kandidaten bij de voorverkiezing meer dan 50 procent van de stemmen behaalde.

Graham had zich tot vorige maand nooit kandidaat gesteld voor een verkiesbaar ambt. Ze werd door de gouverneur van South Carolina benoemd tot senator nadat haar broer Lindsey Graham overleed. Niet lang daarna stelde ze zich verkiesbaar voor de zetel. President Donald Trump steunt haar kandidatuur.

In november vinden de tussentijdse verkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Dan neemt de Democratische kandidaat Annie Andrews het op tegen de winnaar van de run-off.