Rechter verbiedt postdienst deel van Trump-decreet uit te voeren

BOSTON (ANP/RTR) - Een federale rechter heeft de Amerikaanse postdienst (USPS) verboden een deel van een presidentieel decreet van Donald Trump uit te voeren. Het decreet is bedoeld om de regels voor stemmen per post aan te scherpen in aanloop naar de verkiezingen van november.

De uitspraak bouwt voort op een eerdere beslissing van de rechter in juni. Daarmee blokkeerde de rechter Trumps plannen voor strengere regels voor stemmen per post in 23 staten, die grotendeels door Democraten worden bestuurd.

Verschillende organisaties voor kiesrecht hadden de rechter gevraagd ook een andere voorgestelde regel voor USPS te blokkeren. Volgens die regel moeten staten eerst stemlijsten samenstellen en nieuwe stemprocedures invoeren voordat stembiljetten per post verstuurd kunnen worden. Als staten daar niet aan voldoen, zou USPS de stembiljetten niet mogen bezorgen.