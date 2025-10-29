Buitenlandse media verklaren winst D66 door 'bijzondere campagne'

DEN HAAG (ANP) - De verkiezingswinst van D66 is volgens buitenlandse media vooral te danken aan de "bijzondere campagne" van Rob Jetten. Veel media schrijven het goede resultaat toe aan de positieve instelling van de lijsttrekker.

"De populariteit van de 38-jarige Jetten is de laatste maanden flink gestegen", schrijft Reuters. Volgens het persbureau stelde hij zich op als energieke leider die nu de jongste premier van Nederland ooit kan worden. Ook benadrukt Reuters dat hij de eerste openlijk homoseksuele minister-president kan worden.

De Vlaamse krant De Morgen vergelijkt de campagneslogan van D66 (het kan wél) met die van de Amerikaanse oud-president Barack Obama: yes, we can. "Die combinatie van optimisme en ambitie lijkt een succesrecept."

Verlies PVV

"De partij van Jetten hield een zeer succesvolle campagne en profiteerde van zijn gepolijste optredens tijdens tv-debatten", schrijft de BBC. Volgens de Britse omroep heeft Jettens deelname aan De Slimste Mens mogelijk ook bijgedragen aan zijn populariteit.

De buitenlandse media staan ook uitgebreid stil bij het verlies van de PVV. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera lijken de Nederlandse kiezers de partij van Geert Wilders te hebben "afgewezen", ten gunste van de liberalen. De krant spreekt van een verrassende uitslag.

Het Duitse Tagesschau benadrukt dat Wilders dit keer waarschijnlijk geen deel zal uitmaken van de regering, omdat veel andere partijen een samenwerking met hem hebben uitgesloten.