Datalek bij Vrienden van Amstel LIVE treft 128.000 e-mailadressen

AMSTERDAM (ANP) - De Vrienden van Amstel LIVE en Amstel LIVE in de Kroeg hebben te maken met een datalek. In totaal gaat het om 128.000 e-mailadressen, laat een woordvoerder desgevraagd weten aan het ANP. Het lek vond plaats bij Cloudbear, een leverancier van onderzoeksbureau Abbi Insights, dat voor beide evenementen bezoekersonderzoek uitvoert.

Het datalek betreft persoonsgegevens van mensen die zijn benaderd voor een bezoekersonderzoek na een van beide evenementen. Bij bezoekers van De Vrienden van Amstel LIVE gaat het om e-mailadressen, namen, telefoonnummers, postcodes, geslacht en geboortedata. Bij Amstel LIVE in de Kroeg gaat het om e-mailadres en voornaam. Bij het datalek zijn geen bank-, betaal- of creditcardgegevens betrokken.

Heineken Nederland, het moederbedrijf van Amstel, onderzoekt samen met Abbi Insights en Cloudbear wat er precies is gebeurd en in hoeverre de gegevens daadwerkelijk zijn ingezien, gekopieerd of op een andere manier zijn misbruikt. De betrokkenen zijn geïnformeerd en worden geadviseerd om extra alert te zijn op phishingmails en andere verdachte berichten. Heineken Nederland heeft ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.