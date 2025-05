De erfgenamen van Porter winnaar Hebban Thrillerprijs 2025

AMSTERDAM (ANP) - Het boek De erfgenamen van A.C. Porter heeft dit jaar de Hebban Thrillerprijs gewonnen. Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdag bekendgemaakt. Een vakjury las de vijf genomineerde boeken en koos unaniem deze winnaar voor de belangrijkste lezersjuryprijs voor het spannende boek van lezerscommunity Hebban.nl. De shortlist werd samengesteld door een honderdkoppige lezersjury.

De erfgenamen is een thriller die de presidentsverkiezing van John F. Kennedy verbindt met Adolf Hitler. Het boek begint in de Tweede Wereldoorlog in Berchtesgaden, een stadje waar veel nazikopstukken een vakantiehuis hadden, en eindigt in de VS, in de periode dat de jonge, charismatische Amerikaanse politicus Kennedy carrière maakt in Washington.

De uitslag werd donderdagochtend bekendgemaakt in het NOS Radio 1 Journaal. Hier trad A.C. Porter ook uit de anonimiteit. Het blijkt een pseudoniem te zijn voor Arjan Alberts. Ook onder zijn eigen naam schreef de auteur al enkele succesvolle thrillers.

De bekendmaking van de winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2025 is het startpunt voor de Thriller Weken. Lezers krijgen in deze periode een gratis e-book met zes spannende verhalen cadeau van hun boekhandel of bibliotheek. De verhalen kunnen gelezen worden via een gratis app.