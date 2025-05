Gaan de elektrische ramen nog open als je te water raakt?

Het is de nachtmerrie van elke automobilist: van de weg raken en in een kanaal duiken of omgekeerd in een sloot terechtkomen. Kun je er nog van op aan dat de elektrisch bedienbare ramen opengaan of zul je in dat geval naar de noodhamer moeten grijpen?

“We hadden vanochtend bij onze EHBO-vereniging een discussie over het ontsnappen uit een auto die te water raakt”, vertelt Adri Rood, voorzitter van de EHBO-vereniging Gerlach aan het AD. “In 1992 heb ik een cursus ‘auto te water’ gedaan, waarbij de ramen van een auto nog handmatig open geslingerd konden worden om eruit te komen. Maar hoe zit dat bij de moderne auto’s, die bijna allemaal elektrische raambediening hebben of zelfs volledig elektrisch zijn?”

Auto-expert Niek Schenk antwoordt: “Meestal blijft de elektrische raambediening nog werken als een auto te water raakt. Vaak zie je dat zelfs bij een volledig ondergedompelde auto de koplampen nog steeds werken. Dat helpt de hulpverleners bij het zoeken. Het openen van elektrisch bedienbare ramen wordt meestal pas onmogelijk als er kortsluiting ontstaat of het elektrische systeem beschadigd raakt. Verder zijn er geen aanwijzingen dat elektrische auto’s een groter probleem vormen bij dit soort ongevallen. De elektrische systemen zijn doorgaans uitstekend geïsoleerd.”

“Meestal duikt een auto eerst met zijn neus in het water en blijft hij vervolgens nog wat drijven. In die situatie lukt het meestal nog wel om de ramen elektrisch te openen. Naarmate de auto verder in het water verdwijnt, wordt het lastiger om via de ramen te ontsnappen. Alhoewel de druk op de portieren juist afneemt als er ook in de auto water komt te staan. Hoe angstig dat misschien ook klinkt, in die situatie kan je soms alsnog gewoon de portieren openen mocht dat eerder niet gelukt zijn.”

“Feit is wel dat de auto-industrie relatief weinig aandacht besteedt aan dit probleem. Dat komt doordat fabrikanten auto’s ontwikkelen voor de hele wereld. En er zijn maar weinig landen waar zo veel autowegen zo dicht bij het water liggen als in Nederland. Waterongevallen komen hier relatief vaak voor.”

“De afgelopen jaren zijn er interessante experimenten gedaan om dit probleem aan te pakken. Zo bleek het heel goed mogelijk om elektrisch bedienbare ramen te maken die vanzelf openen zodra ze in contact komen met water. Maar vooralsnog ziet geen enkele autofabrikant het zitten om zoiets in productie te nemen. Mogelijk omdat er maar weinig landen zijn waar dit probleem op grote schaal speelt. En ongetwijfeld zullen ook de extra kosten van zo’n systeem een rol spelen.”

“Het is in elk geval verstandig om altijd een goede lifehammer in de auto binnen handbereik te hebben. Daarmee kan je in noodsituaties wellicht een raam breken, om vervolgens daaruit te ontsnappen.”

“Normaal (gehard) glas kan je meestal al met één slag van de veiligheidshamer breken. Een achterruit is altijd van gewoon, gehard glas en dus vrijwel altijd eenvoudig te breken met een veiligheidshamer. Maar pas op: bij gelaagd glas lukt dat niet, omdat de ruit bestaat uit meerdere lagen glas met daartussen een kunststof folie. Terwijl juist dat gelaagde glas steeds vaker in de zijramen wordt toegepast.”

“Daar zijn goede redenen voor. Gelaagd glas (ook wel akoestisch glas genoemd) maakt auto’s stiller. Daarnaast kan gelaagd glas beter de hitte uit de auto houden en het biedt een betere bescherming tegen inbraak.”

“Bij een ongeval biedt het ook voordelen: het vermindert de kans op snijwonden door glassplinters en verkleint het risico dat inzittenden bij een botsing uit het voertuig worden geslingerd.”

“Soms wordt gelaagd glas wel bij de voorste zijruiten toegepast en niet bij de achterste. Je kunt er vrij eenvoudig zelf achter komen of het glas van een zijruit gelaagd is of niet. Zet daarvoor het portierraam een stukje open: als de ruit uit meerdere lagen bestaat die op elkaar lijken te zijn geplakt, dan betreft het gelaagd glas. Je kunt het ook voelen. Gelaagd glas heeft vaak een platte bovenkant, met een duidelijk voelbare scheiding tussen twee lagen.”

“Een andere manier om dit te checken is het keurmerk in het glas. Dat is meestal in de onderste hoeken van de ruit te vinden. Als er een ‘XI’ (voor gelaagd) en onderaan een ‘A’ (voor akoestisch) in het keurmerk staat, is het glas gelaagd.”