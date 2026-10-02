Heb je eind september een vast energiecontract met een verlaagd tarief gezien, dan kan het verstandig zijn om niet te lang te wachten. De gasprijs op de groothandelsmarkt staat weer boven de €70 per megawattuur, en de goedkoopste contracten voor consumenten zijn al duurder dan een maand geleden. Volgens Overstappen.nl betaal je voor het goedkoopste variabele contract nu €15,84 per maand meer dan begin september.

Vakblad BP Nieuws meldde dat de TTF-gasprijs donderdagochtend weer boven de 70 euro per megawattuur stond. Het frontmaandcontract kwam zelfs uit op 74 euro. De uitzonderlijke najaarswarmte is grotendeels voorbij. Met temperaturen rond de 20 graden is het volgens het blad nog wel warm voor de tijd van het jaar.

Half september lag die prijs nog hoger: op 15 september stond de frontmaand volgens BP Nieuws op 83 euro. Daarna zakte de markt, en verschillende leveranciers verlaagden hun vaste tarieven. Daarover schreven we eerder in Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer. Nu loopt de beursprijs weer op, en dat zet die periode van dalende vaste tarieven in een ander licht.

Zo ziet de rekensom eruit

In het oktoberoverzicht van Overstappen.nl is het goedkoopste jaarcontract €10,76 per maand duurder dan begin september. Het goedkoopste variabele contract steeg met €15,84 per maand. Over een heel jaar is dat ruim €129 extra voor het goedkoopste jaarcontract en ruim €190 extra voor het goedkoopste variabele contract.

Ruim €190 per jaar extra, en dan heb je het over het goedkoopste variabele contract dat er is.

Volgens Overstappen.nl werd het goedkoopste eenjarige contract dit jaar al ruim €800 duurder. Opvallend is ook dat een contract van drie jaar vast nu voordeliger uitvalt dan een contract van één jaar. Bovenaan de vergelijker stond donderdag DELTA Energie met €196,64 per maand voor een jaar vast, inclusief €325 korting. Die tarieven veranderen wel dagelijks.

Variabel bij een grote leverancier? Dan is het verschil groter

Wie variabel zit bij een van de bekende namen, betaalt vaak flink meer dan het goedkoopste aanbod. Energievergelijk.nl zette de tarieven op 1 oktober op een rij, inclusief energiebelasting en btw. Essent vraagt variabel €1,852 per kuub gas en €0,387 per kWh. Bij Budget Thuis is dat variabel €1,646 per kuub en €0,332 per kWh.

Reken je dat door met een verbruik van 900 kuub gas en 2.300 kWh stroom, dan scheelt dat:

Gas: €0,206 per kuub verschil, ofwel €185,40 per jaar.

Stroom: €0,055 per kWh verschil, ofwel €126,50 per jaar.

Samen: bijna €312 per jaar, nog zonder vaste leveringskosten en kortingen.

Overstappen.nl is overigens kritisch over variabel als vaste keuze: een variabel contract kun je op elk moment boetevrij opzeggen, maar het is volgens de vergelijker "in de regel niet goedkoop".

Vattenfall ziet juist ontspanning

Of de stijging doorzet, is niet zeker. Volgens BP Nieuws ziet Vattenfall in een update over de gasmarkt juist 'enige ontspanning'. Volgens de energiespecialisten van de leverancier zijn de vooruitzichten voor de aanvoer van LNG verbeterd, en het relatief warme weer houdt de Europese vraag naar gas voorlopig beperkt.

Ook de olieaanvoer uit de Golfregio herstelt snel en zit bijna weer op het niveau van voor de oorlog tussen de VS en Iran, meldt BP Nieuws op basis van BNR. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete verwacht volgens dat bericht wel dat de olieprijs voorlopig niet teruggaat naar het niveau van vóór februari.

De beurs kan alle kanten op, maar een aanbod met een laag vast tarief blijft niet vanzelf staan.

Wat je nu kunt doen