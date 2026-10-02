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Hermans noemt komst geneesmiddelenfabriek Katwijk goed nieuws

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De komst van een medicijnfabriek in Katwijk is goed nieuws voor de lokale en de Nederlandse economie, vindt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorafgaand aan de ministerraad noemde ze het ook goed dat "we in Nederland en Europa geneesmiddelen blijven maken".
De Amerikaanse farmaceutische reus Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar een fabriek voor diabetes- en afslankpillen bouwen aan de rand van het Valkenburgse Meer, dat tussen Katwijk en Leiden ligt. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. In de fabriek moeten vijfhonderd mensen gaan werken.
De VVD-minister wilde niets zeggen over de invloed van de bouw van het fabriekscomplex op de omgeving. Dat is volgens haar aan de gemeenteraad. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde voor, maar in de gemeente Katwijk leven ook zorgen over de fabriek.
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