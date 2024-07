De ideale vakantie duurt acht dagen

Onderzoek wijst uit dat de ideale vakantieduur acht dagen is. Dit blijkt uit meerdere studies die de relatie tussen vakantieduur en het geluksgevoel van vakantiegangers hebben onderzocht.

Andere onderzoeken ondersteunen deze bevindingen en suggereren dat de piek in welbevinden tijdens een vakantie na ongeveer acht dagen wordt bereikt. Jessica de Bloom van de Radboud Universiteit Nijmegen concludeert in haar promotieonderzoek dat mensen die langer op vakantie gaan zich gedurende de vakantie iets gezonder en gelukkiger voelen dan mensen die korter weg zijn. Echter, de hoogste piek in welbevinden wordt na acht dagen bereikt.