Piekdrukte op Schiphol nu ook regio Midden zomervakantie heeft

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is sprake van 'piekdrukte', omdat de zomervakantie nu ook voor het midden van het land is begonnen. Volgens een woordvoerder is het zaterdag een van de drukste dagen van de zomerperiode.

Toch is de toestroom aan vertrekkende reizigers volgens hem behapbaar en loopt alles goed door. "Het is lekker druk", aldus de zegsman. "Maar we hebben voldoende personeel op de vloer om alles in goede banen te leiden."

Schiphol sprak eerder al de verwachting uit dat het deze zomervakantie drukker wordt dan vorig jaar. Op piekdagen verwacht Schiphol rond de 81.500 vertrekkende reizigers per dag.

Langere wachttijd

Personeelstekorten op de luchthaven bij onder meer de beveiliging zorgden twee jaar geleden nog voor lange rijen tijdens vakantieperiodes. Schiphol voorziet deze zomer geen chaotische taferelen. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat ze langer moeten wachten bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.

In Nederland start de zomervakantie per regio op een verschillend moment. Vorig weekend begon de vakantie al voor de regio Zuid. Volgend weekend is ook de regio Noord aan de beurt. Dit zijn stuk voor stuk drukke weekenden op Schiphol. Ook als reizigers vanaf 19 augustus weer naar huis gaan wordt het waarschijnlijk drukker op de luchthaven.