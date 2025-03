De Jeugd van Tegenwoordig winnaar Edison Pop Oeuvreprijs 2025

AMSTERDAM (ANP) - De Jeugd van Tegenwoordig heeft de Edison Pop Oeuvreprijs 2025 ontvangen. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg overhandigde de award donderdagavond aan de rapformatie in het RTL 4-programma BEAU.

Volgens de jury heeft De Jeugd een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse muziek en aan de Nederlandse taal. "De impact van De Jeugd van Tegenwoordig binnen de Nederlandse muziek is onverminderd groot. Al generaties weten ze met wervelend en ontwrichtend taalgebruik een stempel te drukken en dat doen ze nog steeds", stelt juryvoorzitter Daniel Dekker in het rapport. "De keuze was unaniem en snel gemaakt."

De formatie met rappers WiWa, Vjeze Fur, Faberyayo en producer Bas Bron, scoorde bij het debuut in 2005 met Watskeburt?! een nummer 1-hit. Ook de nummers Sterrenstof en Get Spanish uit 2010 stonden wekenlang in de Nederlandse hitlijsten. Hun meest recente album, Moderne Manieren, kwam in 2023 binnen op nummer 1 in de Album Top 100. "Of ze nou huilend naar de club slenteren, ervoor zorgen dat een stageplek nooit meer hetzelfde zal zijn, of in een wereld voor Duolingo iedereen een spoedcursus drank bestellen aan de Spaanse Costa geven, ze bewijzen al twintig jaar geen concessies te doen aan hun eigenzinnigheid en altijd van hun eigen kracht en creativiteit uit te gaan", aldus de jury.

Op maandag 10 maart worden in het AFAS Theater in Leusden de Edison Popprijzen uitgereikt. Roxy Dekker, Frenna en Froukje zijn ieder twee keer genomineerd. Ook onder anderen Joost Klein, Bente, DI-RECT, Yves Berendse, Eefje de Visser en Ronnie Flex maken kans op een prijs. Vorig jaar won zanger Jan Smit de Edison Pop Oeuvreprijs 2024. Eerdere winnaars waren onder anderen Guus Meeuwis, Kensington, Ilse DeLange en Willeke Alberti.