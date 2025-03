BRIGHTON (ANP) - Darter Michael van Gerwen is er ook op de vijfde avond van de Premier League niet in geslaagd de finale te bereiken. De 35-jarige Brabander, zevenvoudig winnaar, strandde dit keer in de halve eindstrijd tegen Luke Littler. De Britse wereldkampioen was in Brighton met 6-2 te sterk.

Vorige week verloor Van Gerwen in Exeter al in de kwartfinales van de Engelsman Rob Cross. De eerste drie rondes ging hij steeds in de halve eindstrijd ten onder.