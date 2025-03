Trump wil TikTok-verbod langer uitstellen bij uitblijven deal

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een verbod op TikTok waarschijnlijk langer zal uitstellen als het Chinese moederbedrijf voor 5 april geen koper voor de app kan vinden. "Als ik een verlenging nodig heb, krijg ik die verlenging waarschijnlijk", zei Trump tegen journalisten.

Eigenlijk was 19 januari de deadline voor het Chinese ByteDance om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te verkopen, maar Trump stelde die direct na zijn aantreden als president 75 dagen uit. Had hij dit niet gedaan, dan zouden nieuwe downloads van de populaire video-app in de VS direct verboden worden. Ook zou de kwaliteit van de app verslechteren bij mensen die TikTok al hadden gedownload door het wegvallen van updates.

"Er is veel interesse in TikTok. En China zal een rol spelen, dus hopelijk zal China akkoord gaan met de deal", zei Trump over de zoektocht naar een koper. Hij noemde niet welke partijen geïnteresseerd zijn in TikTok. "We hebben nu nog een maand, dus nu hebben we nog geen verlenging nodig."

Het Amerikaanse Congres nam de wet vorig jaar aan, met steun van zowel Democraten als Republikeinen. Ze vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat TikTok in Chinese handen is en tegelijkertijd gegevens van zo'n 170 miljoen Amerikanen verwerkt.